"رمضان" يرد على هجوم "فلوكس" بتقبيل رأسه في عزاء محمود ياسين "فيديو"

حرص الفنان محمد رمضان على حضور عزاء الفنان محمود ياسين وتقديم واجب العزاء لنجله السيناريست عمرو محمود ياسين.

وأثناء تقديمه العزاء، حرص "رمضان" على الذهاب إلى الفنان الكبير فاروق فلوكس وتحيته وتقبيل رأسه.

يذكر أن الفنان فاروق فلوكس بسؤاله عن الهجوم الذي يتعرض له محمد رمضان، واتهامه من قِبل البعض، بأنه سبب في إفساد أخلاقيات الشباب، في حواره السابق لـ"الوطن" قال: "محمد ممثل كويس، وظهوره في أعمال بها أحد أنواع البلطجة، قد يكون سببه إنتاجيا أو ربما يكون غير ذلك"، لافتًا إلى تباهي "رمضان" بسيارته، ونشر صور له بداخلها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "ده غلط، المجتمع بتاعنا ظروفه مش كده، احمد ربنا إنك جيبت العربيات دي، بس تقعد بيها في مناطق بعيدة أو ساحلية، لكن لما تيجي تمشي بين الناس، فيه عربيات عادية وكويسة برضه وشيك".

وأكد أن تباهي "رمضان" بسياراته، ليس من حق جمهوره عليه، كما يزعم: "حق جمهورك إنه يشوفك بعربية غالية، ولا يشوفك جهزت 50 عروسة مثلًا؟، هل أنت معطاء أم لا؟"، متابعًا: "الجمهور اللي خلاني في هذه الدرجة من العلو وخلاني آخد أجور ضخمة، لازم أكون مُعطي.. الفلوس دي مش ليا لوحدي، لازم أساعد الفقراء، وخير مثال على ذلك محمد صلاح نجم ليفربول.. طالما الجمهور رفعني يجب أن أقدم له الشكر الجزيل بالمُساعدة".

وعلى جانب آخر، طالبت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين المعزين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال تقديم واجب العزاء، كما تم توزيع الكمامات على كافة المعزين.

ويستقبل المعزين كل من السيناريست عمرو محمود ياسين والفنان محمد رياض.

وبدأ عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، حيث أعلنت أسرة الفنان الراحل عن استقبالها العزاء عقب صلاة المغرب، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد.

ورحل عن عالمنا الفنان محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وبعث الرئيس الفسلطيني محمود عباس أبو مازن، برقية تعزية إلى أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، أمس الخميس، خلال مراسم تشييع الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وأصيبت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، بحالة انهيار شديد، خلال مراسم تشييع الجثمان، ودخلت في نوبة بكاء مرددة: "يا حبيبي.. حبيبي راح.. يا أغلى الناس يا محمود"، وسط تواجدها بصحبة أبنائها عمرو محمود ياسين، وزوجته المذيعة آيات أباظة، وشقيقته رانيا محمود ياسين، وزوجها محمد رياض، وعدد من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة شهيرة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين فيما يقارب الـ11 فيلمًا سينمائيًا، وكان أول لقاء فني بينهما من خلال فيلم "صور ممنوعة"، ثم حدث الارتباط والزواج في فترة زمنية قليلة، نتج عنها أطول وأشهر زيجة في الوسط الفني، أثمرت عن اثنين من الأبناء، وهما الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

شاركت شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين في أفلام مثل "سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة، أنا وابنتي والحب، ضاع العمر يا ولدي، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم، عودة الهارب"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "القرين" عام 1978 ومسلسل "ميراث الغضب" عام 1981، مسلسل "اليقين" عام 1990.