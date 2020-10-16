فيديو.. شهيرة تستقبل المعزين في زوجها بتوزيع الكمامات وتطلب منهم ارتدائها

حرصت الفنانة شهيرة على توزيع الكمامات على المعزين في عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، كما شددت بشكل كبير على ارتداء كافة المعزين للكمامة أثناء تقديم واجب العزاء.

وطالبت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل محمود ياسين المعزين بالالتزام بالإجراءات الإحترازية والحفاظ على التباعد الإجتماعي خلال تقديم واجب العزاء، كما تم توزيع الكمامات على كافة المعزين.

ويستقبل المعزين كل من السيناريست عمر محمود ياسين والفنان محمد رياض.

وبدأ عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، حيث أعلنت أسرة الفنان الراحل عن استقبالها العزاء عقب صلاة المغرب، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد.

ورحل عن عالمنا الفنان محمود ياسين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وبعث الرئيس الفسلطيني محمود عباس أبو مازن، برقية تعزية إلى أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، أمس الخميس، خلال مراسم تشييع الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وأصيبت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، بحالة انهيار شديد، خلال مراسم تشييع الجثمان، ودخلت في نوبة بكاء مرددة: "يا حبيبي.. حبيبي راح.. يا أغلى الناس يامحمود"، وسط تواجدها بصحبة أبنائها عمرو محمود ياسين، وزوجته المذيعة آيات أباظة، وشقيقته رانيا محمود ياسين، وزوجها محمد رياض، وعدد من نجوم الفن.

وشاركت الفنانة شهيرة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين فيما يقارب الـ11 فيلمًا سينمائيًا، وكان أول لقاء فني بينهما من خلال فيلم "صور ممنوعة"، ثم حدث الارتباط والزواج في فترة زمنية قليلة، نتج عنها أطول وأشهر زيجة في الوسط الفني، أثمرت عن اثنين من الأبناء، وهما الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

شاركت شهيرة زوجها الفنان محمود ياسين في أفلام مثل "سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، رحلة الشقاء والحب، ليل وخونة، أنا وابنتي والحب، ضاع العمر يا ولدي، عصر الحب، الجلسة سرية، نواعم، عودة الهارب"، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "القرين" عام 1978 ومسلسل "ميراث الغضب" عام 1981، مسلسل "اليقين" عام 1990.