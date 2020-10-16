نادية الجندي ترد على سؤال بخصوص محمود ياسين: "شهيرة تقصد حد معين"

فوجئت الفنانة نادية الجندي عقب نشرها صورًا من مشاركتها في جنازة الفنان الراحل محمود ياسين، بعتاب متابعة لها على عدم سؤالها عن الأخير في آخر أيام حياته، مستندة إلى تصريحات الفنانة شهيرة التي أكدت خلالها عدم تواصل نجوم الوسط الفني مع زوجها.

وعلقت المتابعة على منشور نادية الجندي التي ترحمت خلاله على الفنان القدير محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام" قائلة: الله يرحمه.. ممكن سؤال؟ كنتوا فين لما مدام شهيرة قالت محدش بيسأل عليه؟ مش معقول لما الموت ياخدوا يحلو بعينيكم، صحيح هو فاقد الذاكرة لكن أهله مش فاقدين".

وردت نادية الجندي على التعليق: "حصل خير، بشكرك حبيبتي بس أكيد الفنانة والصديقة شهيرة كانت تقصد حد معين بكلامها".

وتوفى الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما، صباح الأربعاء الماضي، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد استدعى احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، حيث وافته المنية هناك.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم يسرا، حسين فهمي، محمود حميدة، أحمد السقا، ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ميرفت أمين، لبلبة، نادية الجندي، خالد النبوي، وفاء عامر، دلال عبدالعزيز، سهير رمزي، الإعلامي عمرو الليثي وآخرين.

وأصيبت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة محمود ياسين، بحالة انهيار شديد، خلال مراسم تشييع الجثمان، ودخلت في نوبة بكاء مرددة: "يا حبيبي.. حبيبي راح.. يا أغلى الناس يامحمود"، وسط تواجدها بصحبة أبنائها عمرو محمود ياسين، وزوجته المذيعة آيات أباظة، وشقيقته رانيا محمود ياسين، وزوجها محمد رياض.

ومن جانبه، بعث الرئيس الفسلطيني محمود عباس أبو مازن، برقية تعزية إلى أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، أمس الخميس، خلال مراسم تشييع الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وتستقبل أسرة الفنان محمود ياسين العزاء في فقيدها، اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب، في ساحة كومباوند "رويال سيتي" بمدينة الشيخ زايد.