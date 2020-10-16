"أنغامي" يطرح أغنية عمرو دياب الجديدة "أهي أهي" للحجز المسبق

أعلن تطبيق أنغامي، عرض أغنية عمرو دياب الجديدة، أهي أهي، للحجز المسبق، للاستماع لها بالاتفاق مع إحدى شركات الاتصالات المصرية.

يذكر أن أنغامي طرحت حديثا خدمة الحجز المسبق لمستخدميها، بالتعاون مع شركة الاتصالات، كخدمة تقدم داخل التطبيق، حيث يتمكن عملاء الشركة من الاستماع، والحصول على الأغاني حصريا.

الأغنية الجديدة من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وتقول كلماتها:

في حد نشوفه بالعين نبتسم

نسلم والموضوع يتحسم

جماله بالايد عمره ما يترسم

ظلم لتفاصيل حلوة كتيرة فيه

اهي اهي اهي فرحة حياتي اهي

ماهو ده اللي لما عدى كله اتجنن عليه

اهي اهي فرحة حياتي اهي من ساعة لما عدى كله اتجنن عليه