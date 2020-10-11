أفيخاي أدرعي يهدي عمرو دياب "تملي معاك" بصوت جنود الاحتلال (فيديو)

هنأ أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفنان عمرو دياب، بعيد ميلاده التاسع والخمسين، واصفًا إياه: "من أقرب الفنّانين العرب على قلبي"، على حد زعمه.

وكتب "أدرعي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب.. من أقرب الفنّانين العرب إلى قلبي.. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن والحب والسفر".

وأضاف: "بهذه المناسبة أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيدا منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنية عمرو الشهيرة (تملي معاك) بصوت جنود جيش الدفاع. كل عام وأنت بألف خير يا عمرو! تملنا معاك".

وأبدى عدد كبير من مُتابعي عمرو دياب، استنكارهم لتهنئة متحدث جيش الاحتلال، حيث قال "حسام": "أتمنى عمرو دياب يطلع يستنكر هذا ويكسر نفسهم زي ما بيكسروا قلوب أمهات كتير على أولادهم وبيقولوا لأمهاتهم تملى معاكي يا أمي وفجأة لم يجدوهم إلا تحت التراب".

فيما قال "محمد": "أنتم ليه بتسموا جيشكم (جيش الدفاع)!؟.. شيء غريب!!.. هو لما أنت تسرق حاجة وتدافع عن اللي سرقته من استعادة أصحابه له.. يبقى ده دفاع؟!".

وقال "أحمد منصور": "يا عم لو حتى غنيت لكتكوت الأمير أم حسن.. أنتم أعداء ولا عمرنا نصدقكم ولا نتغير من ناحيتكم تعرف دي حاجة في دمنا متعلم مش متعلم أنتم أعداء وفر على نفسك التمثيل وشغل الصهاينة".

في سياق آخر، قال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، إن الفنان عمرو دياب، "في حِتة تانية ويتعمل له 100 حساب"، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده الـ59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عن الهضبة عمرو دياب قائلًا: تنزل الأغنية تطلع، لحد عنده الكل يرجع، يتعمل له 100 حساب، هو برضه في حتة تانية.

وتابع: نجم يعلا كل ثانية لأن هو عمرو دياب، كل سنة وأنت طيب يا هضبة، وحلمكو اللى بتحلموه كل ثانية وكل دقيقة، بالهدوء كده باختصار، شكله قرب يبقى حقيقة.

كما احتفل الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، بعيد ميلاد محمد منير الـ66 والذي ولد يوم 10 أكتوبر 1954، قائلًا: كل سنة وأنت طيب يا كينج.

وحكى "بهاء الدين"، عن علاقته بالفنان محمد منير، عندما طلب منه كتابة تتر مسلسل المغني الذي أدى بطولته محمد منير، وتناول سيرة حياته، قائلًا: محمد منير طلب مني أكتب تتر مسلسله وقال لي أنا اخترتك لأني حاسس إنك أكتر شاعر ح يعرف يكتبني ويوصفني.

وتابع: ولما كتبت رد فعله كان فرحان بيا وليا علشان ثقته كانت في محلها وقلت له أسجلك الكلام بصوتي علشان تسمعهم شتمتي بكوميدية، لأننا واخدين على بعض، وقال لي دانا أقولها لهم أحسن من خمسين بهاء الدين محمد، ومن حظ الكلام كان بلحن العبقري محمد رحيم.

واستعان "بهاء الدين" بمقطع من الأغنية "أنا المغني اللي عوّد صوته على قول الحقيقة، أنا المغني اللي بيلخص سنينه ف كام دقيقة، لا عمري أبداً خنت فني ولا فني خني، أنا المغني".

وأشار "بهاء الدين"، إلى أن أهم أعماله مع الكينج محمد منير "لما النسيم، بتبعديني، قلب فاضي، قبل ماتحلم، بالحظ وبالصدف، خلاص حبيبتي، خايف أوعدك، أنا المغني".