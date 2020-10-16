فادية عبدالغني: محمود ياسين كان من أيقونات زمن الفن الجميل

قالت الفنانة فادية عبدالغني، إن وفاة الفنان محمود ياسين خسارة كبيرة للفن والإنسانية ولمصر كلها، مشيرةً إلى أنها حزينة بشدة على فراقه.

وأضافت عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "مع قصواء"، عبر شاشة "TEN"، أنها قدمت معه أكثر من عمل فني، وهو ما تعتبره شرفًا لها، لافتةً إلى أنه أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل، وكان يتمتع بحس فني رائع.

وتابعت، أنه كان محترمًا في تعاملاته الشخصية، ولم تكن الابتسامة تفارق وجهه الجميل، وكان خلوقًا ومهذبًا ويتعامل مع الناس بشكل راقي.

وأردفت: "مريح في العمل ومتعاون ومن أفضل الشخصيات التي عملت معها، وكنت أشعر بالسعادة عندما أذهب إلى موقع التصوير لأني سأقف أمام هذا العملاق، فقد كان أستاذًا في فنه، وما قدم من أعمال فنية وأثرى الفن بأعمال كثيرة، منها ما هو وطني أو أخلاقي أو قيمي، وكل أعماله باقية في ذاكرة التاريخ ولن ينساها أحد".

توفى الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسينانا لله وانا اليه راجعون أسألكم الدعاء".

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

بزغ نجمه فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

تزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.