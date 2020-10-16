أمريكا تسجل عجزا ماليا غير مسبوق بسبب كورونا: ضعف الأزمة العالمية

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عجز الموازنة ارتفع بنسبة 218% ليسجل رقما قياسيا بلغ 3.1 تريليون دولار في السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر، وذلك بسبب الإنفاق الهائل لمواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق للعجز الذي وصل إلى 1.4 تريليون دولار عام 2019 خلال الأزمة المالية العالمية حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم.

ومع تعزيز الانفاق وتراجع عائدات الضرائب بسبب إغلاق الأعمال بعد تفشي (كوفيد-19)، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إجمالي الدين الحكومي ارتفع إلى 26,9 تريليون دولار، بما يزيد عن حجم الاقتصاد.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل نحو 898 ألف شخص الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس. ويتلقى 10 ملايين أمريكي تعويضات بطالة لكن 25 مليونا في المجموع يحصلون على مساعدة بسبب خسارتهم وظائفهم أو تراجع دخلهم.

أما الصناعات التحويلية فتسجل نتائج متفاوتة من تباطؤ في نيويورك في أكتوبر إلى ارتفاع كبير في محيط فيلادلفيا.وتجاوزت الولايات المتحدة، الجمعة، عتبة 8 ملايين إصابة بكوفيد -19، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

والقوة الاقتصادية الأولى في العالم هي البلد الأكثر تضررا من الوباء بتسجيلها أكثر من 217 ألف وفاة جراءه.