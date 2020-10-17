فيديو.. سرقة فتاة تحت تهديد السلاح نهارا في الإسماعيلية

تداول نٌشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا يرصد جريمة سرقة بالإكراه في وضح النهار بمنطقة الغابة بمدينة الإسماعيلية.

ويظهر في الفيديو شخص عار من الأعلى، ويرتدي "بنطلون" فقط، ويمسك في يده سلاح أبيض "سنجة" ومعه شخص آخر، استوقفا فتاة تسير الشارع، وسرقا منها هاتفها المحمول.

وأثار الفيديو استياء الكثيرين من أهالي مدينة الإسماعيلية، وطالب أحمد أبوالنمر تدخل مدير أمن الإسماعيلية لضبط الجناة ومنع مثل السرقات بالمحافظة خاصة مع بدء العام الدراسي بعد ساعات.