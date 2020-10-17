عمرو سمير عاطف: طبيب بيطري أنقذ حياة نجيب محفوظ.. وكنت زميل القاتل

أكد الكاتب عمرو سمير عاطف، إنه بعد كتابة مسلسل "السندباد" بعامين، كتب مسلسل "بكار"، ونجح بشكل كبير، لدرجة أنه تمنى أن يتوقف عرضه، لأن الجماهير عرفوه وقتها ولقبوه بأنه "مؤلف بكار"، مشددا في الوقت نفسه على أنه سعيد بنجاح المسلسل.

وقال "عاطف"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "TEN"، إن سبب تعلق المصريين بمسلسل بكار، هو أن المسلسل كان "مصري جدا"، وأصيلا، موضحا أنه أثناء كتابة الجزء الأول من مسلسل بكار كان متأكدا من أن المسلسل سيفشل.

وأوضح "عاطف"، أن المسلسل خرج في أفضل صورة ممكنة، معربا عن أمله في إعادة النظر في بعض القصص، وإعادة تقديمها من جديد بشكل يناسب إمكانيات التكنولوجيا في العصر الحالي.

وتحدث "عاطف" أيضا عن علاقته بالكاتب الراحل نجيب محفوظ، مؤكدا أنه أجرى حوارا معه في سن 18 سنة، موضحا أن "محفوظ" كان أسهل شخص معروف يمكن الوصول إليه لأن له خط سير محدد يمشي فيه كل يوم.

وأشار إلى أن "محفوظ" أجاب إجابات مقتضبة، وعندما ذهب إلى المنزل كتب سؤالين إضافيين، وأجاب عليهما إجابتين لم يجاوبهما "محفوظ"، لافتا إلى أن أحدا لم يلاحظ ذلك.

وكشف، أنه بعد هذا بعامين التقى مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وأجرى معه حوارا صحفيا مطولا، لافتا إلى أن خبرته ازدادت وتطورت.

وأوضح، أنه كان متواجدا وقت محاولة اغتيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ، لافتا إلى أنه سمع بأن "محفوظ" تعرض لحادث، وعندما ذهب إلى المنزل عرف أنه تعرض لمحاولة اغتيال، مشددا على أن الصدفة الغريبة جدا أن الشخص الذي حاول اغتيال "محفوظ" كان زميله في المدرسة، والذي أنقذ حياته طبيب بيطري من دمياط، وكان صديقًا لوالده، مشيرًا أنه أنقذه بأن أوقف النزيف ونقله لمستشفى الشرطة وساهم في إنقاذ حياته.