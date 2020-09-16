مصطفى الفقي: خيري شلبي في مستوى نوبل ونسخة من نجيب محفوظ

اعتبر الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الكاتب الراحل خيري شلبي، هو النسخة الثانية من الكاتب الراحل أديب نوبل نجيب محفوظ.

وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن خيري شلبي نسخة من نجيب محفوظ، من حيث أهميته ككاتب، وقدرته على الوصول لقاع المجتمع.

وأضاف: "أنا قابلته عدة مرات، وشفت ايمانه بالحرية، وقدرته على أنه يفعل ما يشاء، وكتب عني شخصيا دراسة ضخمة بعنوان المفهرس، وده شرف ليا".

وتابع: "فيه كتير من الأدباء العظماء، لا ندرك قيمتهم إلا بعد أن يفارقونا، وطبعا هو معروف من الأول، لكن دلوقتي قيمته متزايدة، وخيري شلبي مستواه نوبل في الأدب".