اختبارات pcr للمشاركين بملتقى "أولادنا" استعدادا لانطلاقه غدا

يواصل ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداداته لإطلاق الدورة الرابعة، غدا الأحد 18 أكتوبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ووفقاً للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا تم عمل اختبارات pcr لجميع المشاركين فى الملتقى الرابع للفنون "وحشتونا" تحت إشراف الدكتورة سهير عبدالقادر مؤسس مؤسسة "أولادنا".

أكدت "عبدالقادر"، أن الملتقى يقام وفق إجراءات احترازية مشددة حرصاً على سلامة المشاركين فيه من وباء "كورونا" المستجد، مشددة على أن الملتقي سيساهم في نشر طاقة من التفاؤل المفعمة بالروح الإيجابية في المجتمع، فضلاً عن إسهامه بشكل كبير في الترويج السياحي والثقافي لمصر.

ويواصل المخرج وليد عوني استعداداته النهائية لحفل افتتاح الملتقى، والذي يضم العديد من الفقرات الفنية، وبمشاركة عدد من الفنانين والنجوم، ومنهم الفنانة أنوشكا التي تشارك بأغنية جديدة من كلمات الشاعر أمير طعمية.

كما سيشارك في حفل الافتتاح فرقة بلاك تيما وتقدم عددا من أغنياتها التي حققت نجاحا. كما سيشهد الحفل اكتشاف إمكانيات ذوي القدرات الخاصة ومواهبهم الفنية بشكل عام من خلال مشاركتهم في الحفل.

وتُقام الدورة "أولادنا 2020" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة في المجالات المختلفة، منها عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا والتصوير والعروض الاستعراضية.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.