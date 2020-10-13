وزيرة الثقافة تكرم رواد الحركة التشكيلية في افتتاح صالون القاهرة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، صالون القاهرة للفنون في دورته الـ"59"، بعنوان "الهالة والفرادة فى الفن المصري المعاصر"، بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.

وشارك في الافتتاح كل من الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أحمد نوار، رئيس مجلس إدارة جمعية محبى الفنون الجميلة، ونخبة من الفنانين التشكيليين والمهتمين بالفنون.

وقال الدكتور أحمد نوار: "يعد صالون القاهرة أقدم الأنشطة الفنية في مصر عام1921، وتعمل الجمعية لإحياء الصالون بنفس قيمته التي بدأ بها وتطور، ومن خلال الدورات السابقة قدم الصالون تجارب جادة لفنانين جدد في مختلف مجالات الفنون التشكيلية".

ومن جانبه قال خالد سرور: "مائة عام تقريباً مسيرة صالون القاهرة منذ انطلاقه في 1921، مسيرة من التنوير والريادة، وعرض فني دائمًا يُقدم لنا تنوعًا كبيرًا في اتجاهات الفنانين وأساليبهم وتقنياتهم ومدارسهم الفنية، وفي دورته التاسعة والخمسين يستمر التعاون البناء والإيجابي بين قطاع الفنون التشكيلية وجمعية مُحبي الفنون الجميلة لخدمة هذا الحدث الأعرق على الساحة التشكيلية المصرية".

ويستمر المعرض حتى يوم 3 نوفمبر المقبل، ويقام الصالون بالتعاون بين جمعية محبى الفنون الجميلة، وقطاع الفنون التشكيلية، ويشارك فيه أكثر من 80 فنانا وفنانة فى مجالات الفنون: الرسم والتصوير والنحت والخزف والفيديو آرت والتجهيز فى الفراغ والتصوير الفوتوغرافى.

وعلى هامش الصالون كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم عددًا من رواد الحركة الفنية التشكيلية في مصر، من بينهم عطيات سيد وزينب السجينى ورباب نمر وطارق زبادى ومصطفى عبدالمعطى عبدالمنعم الحيوان ومدحت نصر وجورج البهجورى وأحمد عبدالوهاب.

والجدير بالذكر أن صالون القاهرة يعتبر بداية استئناف الفعاليات الفنية بقصر الفنون، حيث أنه لم يتم استضافة أى من الفعاليات الثقافية أو الفنية بقصر الفنون منذ ثمانية أشهر، وكانت الدورة 41 من المعرض العام، تحت عنوان "دعوة للرومانسية"، التى افتتحها الدكتور خالد سرور، فى فبراير الماضى هى الفعالية الأخيرة قبل التوقف بسبب جائحة كورونا.