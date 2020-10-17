مواجهة عنتيل الجيزة بـ 12 فيديو إباحي جديد لسيدات من خارج البراجيل

خضع جزار البراجيل الشهير بـ"عنتيل الجيزة" لجلسة تحقيق جديدة أمام جهات التحقيق واجهته فيها بـ 12 فيديو إباحي جديد، ظهرت معه فيها سيدات من خارج البراجيل.

واستجوبت جهات التحقيق المتهم عن تلك الفيديوهات، ومكان تصويرها وبيانات السيدات اللاتي ظهرن معه خلال ممارسة الجنس وتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب العامة.

وادعى المتهم "ع.أ"، أنه لا يعرف أي بيانات تخص تلك السيدات سوى الاسم الأول لكل واحدة منهن، وفي الغالب كانت بعضهن لا تعلن عن بياناتها الحقيقية ويكتشف أن لها اسمًا حركيًا، مشيرًا إلى أن مكان تصوير تلك الفيديوهات داخل الشقة التي استأجرها لمقابلتهن والمخصصة لقضاء نزواته.

وأفادت تحريات المباحث، أن السيدات اللاتي ظهرن في الفيديوهات من خارج مدينة البراجيل، وأن بعضهم من قرى تابعة لمركز البراجيل، ولم يعرفن بتصويرهن من قبل المتهم خلال ممارسة العلاقة المحرمة.

وتحفظت قوات الأمن على عدد كبير من الفيديوهات الإباحية على هاتف المتهم مدتها لا تتجاوز مدة كل فيديو 3 دقائق، ظهر فيها الجزار أثناء إقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات على مدار الـ3 سنوات الماضية، وكان من بينها فيديو أقل من دقيقة ظهر فيه عدد من أهالي قرية البراجيل، أثناء اقتحام شقة الجزار، المعروف بعنتيل الجيزة، بمعرفة "أم آدم" التي كانت تساعده على استقطاب السيدات.

وقررت النيابة العامة ضبط واحضار "أم آدم" بتهمة معاونة المتهم في استقطاب السيدات واستدراجهن عن طريق عرض مبالغ مالية كبيرة عليهن نظير ممارسة الجنس للمرة الأولى، وبعدها يبدأ في ابتزازهن عن طريق الفيديوهات التي صورها لهن خلسة خلال ممارسة الجنس معهن.

واقتحم أهالي القرية شقة المتهم بعد انتشار فيديوهات جنسية له مع عدد من سيدات المنطقة، وظهر العنتيل في الفيديو وهو يجلس على كرسي، ممزق الملابس ومصاب بكدمات بسيطة، وظهر شاب آخر أثناء مناقشته للعنتيل عن علاقته بزوجته - زوجة الشاب - وعن اتصال المتهم بزوجة الشاب الأخير، وذكر في الفيديو اسم سيدة تدعى "أم آدم"، كانت تساعد "العنتيل" في استقطاب السيدات مقابل حصولها على مبالغ مالية تصل لـ3 آلاف جنيه.

ويظهر في الفيديو أحد الأهالي يسأل المتهم: "مين اللي خلاك تتصل بمراتي؟"، ليرد: "أم آدم إدتني رقمها وقالت لي كلمها وكانت بتاخد مني فلوس".

وسجلت جهات التحقيقات اعترافا للمتهم بظهوره في 4 مقاطع فيديو أثناء إقامته مع سيدة، إذ أكد أنها كانت زوجته عرفيا، وأنه يحب تصوير العلاقة الحميمة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من تحديد هوية المتهم بعد انتشار الفيديوهات في القرية، وجرى ضبطه من قبل القوات بوحدة مباحث مركز أوسيم يوم الأربعاء الماضي، وجرى عرضه على جهات التحقيقات التي أصدرت قرارها السابق وأمرت بضبط وإحضار 4 سيدات جرى تحديد هويتهن ومكان إقامتهن، تمهيدًا لإصدار قرار بحقهن لخضوعهن للتحقيق.