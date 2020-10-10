صور 2500 فيديو إباحي.. التحريات: عنتيل الجيزة كان مهووسا بتصوير علاقاته المحرمة

لا تزال قضية جزار البراحيل ويدعى "عبدالحميد" 42 سنة، الملقب بـ"عنتيل الجيزة"، تسفر عن مفاجآت كثيرة، من خلال التحقيقات التى تجريها معه جهات التحقيقات والأجهزة الأمنية.

وأظهر الفحص الخاص بالفيديوهات، التي جمعت بين المتهم وعدد من السيدات، أنه ظهر في 4 فيديوهات أثناء ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتحفظت القوات وجهات التحقيقات، على قرابة 2500 فيديو إباحي خاصة بالمتهم.

وتبين أن الفيديوهات مدتها من دقيقة لـ5 دقائق، وتظهر فيها السيدات بدون ملابس، وبعض المشاهد أثناء إقامة علاقة مع المتهم، وتبين أن المتهم أقام علاقات جنسية مع قرابة 250 سيدة داخل شقة مستأجرة على مدار 3 سنوات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهم كان يصورهن عاريات، عقب الانتهاء من ممارسة الرذيلة معهن في الأغلب دون علمهن، وطلبت الاستعلام عن هويات باقي السيدات ممن ظهرن بمقاطع الفيديو.

وكانت التحريات، أشارت إلى أن المتهم بدأ تلك الوقائع منذ أكثر من 3 سنوات، عندما استأجر شقة بالقرب من منطقة إمبابة خارج قرية البراجيل بأوسيم، بعيدًا عن منزله وأعين زوجته وأولاده، لاستقبال السيدات بها لممارسة الرذيلة معهن.

وأضافت التحريات، أن المتهم كان مهووسًا بتصوير كل فتاة أو سيدة أثناء إقامة العلاقة معها، ومنهن من كانت تعلم بتصويرها ومنهن من صورها دون علمها، وأيضا هناك سيدات متزوجات وأخريات لسن متزوجات وغيرهن كان يستقطبهن المتهم من فتيات الشوارع.

وشرحت التحريات أنه فور تداول تلك المقاطع على الهواتف المحمولة ونقل مواقع التواصل الاجتماعي لها، تحركت مباحث أوسيم لفحصها، وتمكنت من تحديد هوية سيدات بها والتوصل إلى هوية المتهم، خاصة أنه لم يظهر سوى في مقاطع صغيرة بفيديوهات قليلة لا تتعدى 4 فيديوهات من بين عدد كبير من المقاطع، حيث كان يتعمد تصوير السيدات بمفردهن كنوع من الابتزاز في حالة قرارهن عدم إقامة علاقة معه أو الانفصال عنه.