فيديو.. تطبيق قانون 70 لسنة 2009 يدعم صناعة الدواجن في مصر

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا تلفزيونياً بعنوان " تطبيق قانون 70 لسنة 2009 يدعم صناعة الدواجن في مصر".

وجاء في التقرير، أنه مع تحقيق الإكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن ومساهمة هذا القطاع في توفير البروتين والحفاظ على الأمن الغذائي للمصريين، أصبح تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، بشأن تنظيم بيع وتداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات ضرورياً، للحفاظ على انتعاشة هذا القطاع، ومنع انتشار الأمراض، وتقديم منتج غذائي صحي للمواطنين.

إحداث توازن في الأسعار

وبالإضافة إلى مميزات القانون في إحداث توازن في الأسعار، وعدم إلحاق خسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج في الوقت نفسه يضمن القانون تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، ويساهم تطبيقه في تطوير وحماية وإنقاذ صناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة بحجم استثمارات يبلغ نحو 90 مليار جنيه توفر نحو 3 ملايين فرصة عمل.

وأضاف التقرير، أن ضرورة تطبيق هذا القانون يسهم بشكل كبير في السيطرة على الأمراض الوبائية حتى لا تتكرر أزمة 2006، حيث كانت مصر وقتها تصدر الدواجن ومنتجاتها لأكثر من 11 دولة أفريقية وأسيوية قبل أن تشهد الصناعة ضربة قاسية في عام 2006 بعد تفشي وباء انفلونزا الطيور.

وبعد مرور 14 عاماً، شهدت تعافي الصناعة وعودة إلي تحقيق الإكتفاء الذاتي من البروتين الأبيض ساهمت الجهود الحكومية في الوصول إلي إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان دخول مصر ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور وهو ما يتيح فرصة التصدير مرة أخرى لفائض الثروة الداجنة بما يدعم الاقتصاد الوطني في توفير مصادر للعملة الصعبة.