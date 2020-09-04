"الزراعة": استثمارات صناعة الدواجن تتجاوز 95 مليار جنيه

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الاسبوعي"، في نسخته الثانية حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 28 أغسطس وحتى 3 سبتمبر، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأعد المركز ملخص بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال الفترة نفسها، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وركز العدد الأسبوعي الثاني لحصاد وزارة الزراعة، على الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الأداء وخاصة في جهاز حماية الأراضي بالمحافظات، والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ووضع كل إمكانات الوزارة في سبيل ذلك باعتبار الرقعة الزراعية خط أحمر لارتباطها بغذاء المواطنين، كذلك تشديد وزير الزراعة على حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها، فضلا عن تكليفات عاجلة لمديري المديريات بحصر مراكز تجميع الألبان ومتابعة مشروع احياء البتلو.

وخلال ذات الفترة، بحثت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي، والشباب والرياضة، سبل التوسع لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، بالاستفادة من القروض الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي، كما جرت الإشارة إلى إعلان الوزارة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وتقديم كل الدعم لصناعة الدواجن، باعتبارها صناعة قوية تتجاوز استثماراتها 95 مليار جنيه، وتوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، كما أشار العدد الأسبوعي إلى قرار وزير الزراعة بتكليف الدكتور صلاح مصيلحي رئيسًا للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لـ4 ملايين طن

وأكد الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 4 ملايين طن، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وتصدر محاصيل الموالح، البطاطس، البصل، العنب، والرمان والفراولة القائمة، فضلا عن إعلان الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي عن توفير تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية وأسعارها أقل من العام الماضي لدعم المزارعين، كما جرت الإشارة إلى ضبط 153 طنا من اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي بعدد من المحافظات، خلال الأسبوع ذاته.

وتضمن الحصاد الأسبوعي للوزارة، تفقد رئيس قطاع الارشاد الزراعي، لأنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم" في محافظتي المنيا وبني سويف، والتي يأتي على رأسها تطوير زراعة محاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية والزيتون، والرمان والليمون، كذلك الإشارة إلى اليوم الحقلي لمحصول الارز الذي نظمه معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمحطة بحوث سخا، والكشف عن 3 سلالات مبشرة ومبكرة في النضج وأقل استهلاكا للمياه، فضلا عن الإشارة إلى ورشة العمل التي نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية، حول الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على إنتاحية الأبقار الحلابة.