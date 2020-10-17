"بالعرائس والبلونات".. مدارس السويس تستقبل الطلاب وسط إجراءات مشددة

استقبلت عدد من مدارس محافظة السويس الطلاب، وخاصة الجدد منهم بمراحل التعليم "كي جي" وابتدائي، وسط إجراءات احترازية لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستقبلت مدرسة "بن الهيثم" الطلاب الجدد بتقديم فقرات فنية، من بينها العرائس، وسط جو من البهجة والفرحة.

وقام محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بمتابعة انتظام العملية التعليمية بها والالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة.

بدأها "الفولي" بمدرسة الأمل الابتدائية والتابعة لإدارة شمال التعليمية، حيث صاحبه أبناء أحد شهداء رجال الشرطة، بحضور عدد من ممثلي مديرية أمن السويس في صورة إنسانية حملت في طياتها الكثير من المعاني النبيلة، بالإضافة إلى مدارس منطقة عتاقة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، خلال جولاته أنهم يعملون على قدم وساق منذ عدة شهور لاستقبال العام الدراسي الجاري، مشيرًا إلى أن مصلحة وسلامة الطالب في المقام الأول.