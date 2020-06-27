تعليم السويس: إتباع الإجراءات الاحترازية بامتحانات الدبلومات الفنية

تفقدت سلمى الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، الاختبارات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية بالسويس ، اليوم السبت، بمختلف نوعياتها (التجارية ــ الزراعية ــ الصناعية).

وقالت سلمى الشاعر، إن الامتحانات تشمل كل ما تم تدريسه للطلاب حتى موعد تعليق الدراسة فى منتصف مارس 2020 ، وسط إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان الامتحانية .

وأضاف الشاعر، في تصريحات صحفية منه اليوم، أن الامتحانات العملية والمعملية مستمرة حتى الاثنين 20 يوليو 2020، وذلك في الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة، لتفادي تجمع طلاب الدبلومات الفنية مع طلاب الثانوية العامة في نفس الأيام، حرصًا على عدم إحداث أي تجمعات أو تكدس، وحفاظًا على صحة الطلاب في ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد .