عبدالغفار يعنف أمن جامعة عين شمس.. سمحوا بدخول طلاب بدون كمامة

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، اجتماع مجلس جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات بالجامعة، في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق بدء أعمال الدراسة بالجامعة، وتحية العلم المصري، وتفقد معرض الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي.

وعنف عبدالغفار، صباح اليوم في أولى جولاته، الأمن الإداري بجامعة عين شمس، لسماحهم بدخول بعض الطلاب دون ارتداء كمامات داخل الحرم الجامعي، مشددًا على عدم السماح لأي شخص بالدخول للجامعة دون ارتداء كمامات، موجها بإحالة أي طالب إلى الأمن الإداري في حال مخالفته لتعليمات وإجراءات الوقاية الصحية.

كما افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب بكليات الجامعة ضمن الاحتفال باستقبال الطلاب الجدد، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب القدامي والجدد، مؤكدًا لهم أن الجامعة تفتح ذراعيها لهم وتعتز بانضمامهم إليها، وأن المرحلة الجامعية هي مرحلة مهمة لأنها ستحدد مكانة كل طالب في المجتمع.

ووجه الدكتور محمد الخشت، نصائح للطلاب قائلًا: "على كل طالب ألا يجعل هدفه النجاح فقط، ولكن أن يصبح هدفه تكوين نفسه وعقله كإنسان من خلال العلم والفن والثقافة، واستغلال الفرصة لتطوير المهارات وزيادة المعلومات لكي يكون خريجًا يمتلك مهارات قوية وله رؤية ورأي".

وتجري جامعة عين شمس، حاليا، التجهيزات النهائية لإطلاق شارة بدء العام الدراسي الجديد 2020، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

وأجرى الطلاب الاستعداد والاصطفاف لتحية العلم المصري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الجامعة، وتفقد رئيس الجامعة التجهيزات والاستعدادت النهائية لبدء العام الدراسي الجديد.

وشدد "المتيني" على جميع أفراد الأمن، بعدم السماح لأي شخص بالدخول للحرم الجامعي، دون ارتداء كمامة، والتأكّد من درجة حرارته بألا تتجاوز الـ37.4 درجة.