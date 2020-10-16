جامعة القاهرة تبدأ تسكين الطلاب بالمدن الجامعية غدا

تبدأ مدن جامعة القاهرة، في استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2020 - 2021، اعتبارًا من غد السبت 17 أكتوبر وعلى مدار أسبوعين، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس "مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد".

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في بيان اليوم، أن المدن الجامعية التي تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، بعمليات تعقيم موسعة، والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم.

وأكد، أنه لا زيادة في مصروفات المدن الجامعية هذا العام، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر تقليل أعداد الطلبة في الغرفة الواحدة، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه "الخشت"، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ أعلى التدابير الاحترازية لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب، كما وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منها الطلاب حسب رغبتهم، مشيرًا إلى أن التغذية ستكون مجانية لغير القادرين.

جدير بالذكر، أن مدن جامعة القاهرة شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية خطة تطوير شاملة لتجديدها ورفع كفاءتها على جميع الأصعدة ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية لها، وظهرت بمظهر حضاري نال اعجاب الجميع أثناء الاستقبال المشرف لأفواج المصريين العائدين من الخارج أثناء فترة اقامتهم في المدن كفترة حجر صحي احتياطي.