ميركل: سنفعل كل شيء لضمان عدم خروج كورونا عن السيطرة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلادها ستفعل كل شيء لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل خارج عن السيطرة، لافتة إلى أن ألمانيا "في مرحلة خطيرة للغاية من الوباء، منذ هذا الأسبوع".

وأضافت ميركل، في الفيديو الأسبوعي لها، "على مدار اليوم نهارا وليلا يزداد عدد الإصابات الجديدة بسرعة فائقة، وينتشر الوباء مرة أخرى بسرعة وأسرع حتى أن المعدل تخطى بداياته منذ أكثر من ستة أشهر".

وتابعت: "انتهى الصيف المريح نسبيًا الآن ولكن الأشهر الصعبة تنتظرنا".. متسائلة: "كيف سيكون الشتاء؟ وكيف سيكون عيد الميلاد؟".. داعية المواطنين إلى إخطار جهات الاتصال لكل شخص مصاب من أجل التوصل إلى قطع سلاسل العدوى، مطالبة كذلك كل الأفراد بالمحافظة على الحد الأدنى للمسافة مع الحرص على ارتداء واق للفم والأنف يتوافق مع قواعد النظافة.

وطالبت المستشارة الألمانية، بالامتناع عن السفر والتنقل إلا في حدود الضرورة القصوى، قائلة: "أعلم أن هذا يبدو قاسيا لكن علينا أن نلتزم بذلك مؤقتًا ونفعل ذلك من أجل أنفسنا في النهاية ومن أجل صحتنا ولجميع أولئك الذين يمكننا إنقاذهم من المرض، لضمان عدم إرهاق نظام الرعاية الصحية لدينا، من أجل أن تستمر مدارس الأطفال ومراكز الرعاية النهارية لدينا مفتوحة، ومن أجل اقتصادنا ووظائفنا".