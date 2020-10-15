6 دول أوروبية تسجل أعلى إصابات كورونا.. ألمانيا وإسبانيا على المحك

حالة من الهلع تعيشها أوروبا مع ارتفاع حدة إصابات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مسبوق، حيث بدأت تسجل معدلات يومية قياسية لم تسجلها أثناء الموجة الأولى التي استنزفت أرواح واقتصاد القارة الأوروبية، مما ينبئ بموجة ثانية عاتية.

سجلت فرنسا اليوم أعلى معدل إصابات يومي في القارة بأكملها منذ بدء الجائحة على الإطلاق، حيث تجاوزت الإصابات 30 ألف، وهو رقم ضخم بالنسبة للأرقام السابقة، وهو الأمر الذى لم تجد السلطات الفرنسية سوى تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض قيود جديدة في محاولة للسيطرة على الوضع، ولا تعتبر فرنسا هي الدولة الوحيدة حيث وصلت أكثر من دولة أوروبية إلى أعلى معدلات إصابات لها على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري.

شهدت إيطاليا الارتفاع اليومي الأكبر لها منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، اليوم، بـ8804 إصابات جديدة، مقابل 7332 في بيانات أمس، ولم يقتصر الأمر على معدل الإصابات فقط بل سجلت زيادة قياسية في معدل الوفيات أيضا، حيث رصدت الصحة الإيطالية 83 حالة وفاة جديد، مقارنة مع 43 حالة، أمس، ووصل عدد ضحايا الجائحة إلى 36372 متوفيا، لتكون ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

لم ينجح الإغلاق الذي فرضه الحكومة البلجيكية لمدة شهر، في تحجيم انتشار الفيروس، حيث سجلت السلطات الصحية في البلاد 8.271 أصابة جديدة، وهي الأعلى حتى الآن، متغلبة على الرقم الذي سجلته في 11 أكتوبر وقدر بـ7.950 إصابة.

بينما وسجلت بولندا، اليوم، 8.099 إصابة يومية جديدة، محطمة الرقم القياسي الذى سجلته أمس بـ6.526، ويأتي تسجيل هذا الرقم القياسي الجديد في وقت شددت فيه السلطات شروط إجراء الفحص. وسجلت بريطانيا، أمس، أعلى معدلات الإصابات على أرضها بـ19.724، ليكون بذلك رقم قياسي للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى روسيا التي انضمت إلى قائمة الدول التي حققت أرقام قياسية للإصابات اليومية بـ 14.231حالة إصابة.

وبالرغم من قلة عدد المصابين نسبيا في البرتغال، إلا أنها شهدت الارتفاع الأكبر بـ2.072 إصابة، أمس، حيث أن أعلى رقم وصلت له خلال الموجة الأولى كان 1.516 في أبريل الماضي.

بينما تعتبر أسبانيا التي تأتي في المركز الخامس للدول الأعلى تسجيلا للإصابات، على المحك، حيث تحاول السلطات السيطرة على تفشي الفيروس بتشديد الإجراءات الاحترازية، ولكنها حتى الآن لم تكسر الرقم الأعلى للإصابات اليومية الذي سجلته في 18 سبتمبر الماضي، وقدر بـ14.176 إصابة، ولكنها اقتربت من هذا الرقم مسجلة 13.318إصابة.

واقتربت المانيا من كسر رقمها القياسي في الإصابات اليومية، الذي سجلته في 27 مارس الماضي في ذروة الموجة الأولى من الفيروس بـ6.933، وسجلت اليوم إصابتا تقدر بـ5.678، وهو ما يبرر توجبه المستشار الألمانية أنجيلا ميركل السلطات إلى تشديد التدابير الخاصة باحتواء الجائحة في اجتماعها، أمس، مع ممثلي الولايات الـ16، والتي تتضمن تطبيق إلزام ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمواصلات، وفرض ساعات إغلاق على المقاهي والمطاعم.