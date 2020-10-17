بالأرقام.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرار كبير في السلع المعروضة في سوق العبور.

وأضاف النجيب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك وفرة من معروض الخضروات والفاكهة في بداية الأسبوع الجاري.

وترصد "الوطن" أسعار أكثر من 50 صنفا للخضر والفاكهة بسوق العبور، بحسب "النجيب": -

*أسعار الفاكهة:

كنتالوب من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

برتقال من 7 إلى 8 جنيهات للكيلو.

مانجو من 10 إلى 20 جنيها للكيلو.

جوافة من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

كمثرى من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو.

موز مستورد من 15 إلى 20 جنيها للكيلو.

تفاح أحمر من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

تفاح أخضر من 12 إلى 16 جنيها للكيلو.

فروالة من 9 إلى 12 جنيها للكيلو.

بلح أصفر برحي من 12 إلى 17 جنيها للكيلو.

بلح أحمر بلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

عنب بأنواعه من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.

تين من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو.

كاكا من 7 إلى 11 جنيها للكيلو.

بطيخة، الواحدة من 30 إلى 50 جنيها للكيلو.

برقوق مستورد من 25 إلى 30 جنيها للكيلو.

مشمس مستورد من 28 إلى 35 جنيها للكيلو.

كيوي بـ3 جنيهات للواحدة.

تفاح جلدي من 15 إلى 22 جنيها للكيلو.

*الخضروات

طماطم من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

خيار من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو.

بطاطس من 2.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

بطاطا من 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو.

بصل أحمر 5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

بصل أبيض من 4 إلى 5 جنيهات للكيلو.

جزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

فاصوليا من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

بسلة من 18 إلى 20 جنيها للكيلو.

باميه من 15 إلى 17 جنيها للكيلو.

باذنجان رومي من 1.5 إلى جنيه للكيلو.

باذنجان عروس أبيض من 3 إلى 4 جنيهات للكيلو.

باذنجان عروس أسود من 2.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

كوسة من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

فلفل ألوان من 17 إلى 21 جنيها للكيلو.

فلفل رومي أخضر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

فلفل حامي أخضر من 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو.

مشروم من 160 إلى 170 جنيها للكرتونة.

جنزبيل أخضر من 170 إلى 180 جنيها للكرتونة.

ثوم بلدي من 17 إلى 20 جنيها للكيلو.

ثوم صيني بـ 230 جنيها للكرتونة.

ليمون بلدي من 6 إلى 7 جنيهات للكيلو.

ليمون إيطالي من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

ملوخية من 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو.

سبانخ من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

قلقاس من 3 إلى 3.5 جنيه للكيلو.

كرنب أحمر، القفص بـ70 جنيها.

كرنب أبيض سلطة بـ150 جنيها للقفص.

قرنبيت بـ 5 جنيهات للواحده.

بروكلي 10 جنيهات للكيلو.