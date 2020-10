الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية.. الوصية والحكاية مع عمرو أديب

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام العربية والأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "المش مهندس حسن" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "الوتر" الساعة 8 مساء، وفيلم "سمكة وصنارة" الساعة 10 مساء وفيلم "كبارية" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "الهلفوت" الساعة 4 مساء، وفيلم "الليلة الموعودة" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "الكلام في الممنوع" الساعة 11 مساء.

قناة MBC 2

عرض فيلم The Spy Next Door الساعة 4 مساء، The Longest Yard الساعة 6 مساء، وفيلم The Man from U.N.C.L.E الساعة 8 مساء، وفيلم The Heat الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" الساعة 9 مساء، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج 1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثالث الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "مساء dmc" الساعة 9 مساء، وبرنامج "أمي ولّا مراتي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "The Voice Senior" الساعة 9 مساء، وبرنامج "الحكاية مع عمرو أديب" الساعة 10 مساء