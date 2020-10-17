رئيس عمال المريديان: خاطبنا الجهات المعنية لمنع الاستغناء عن 50 عاملا

قال عبدالفتاح خطاب، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق مريديان هيليوبوليس، إن اللجنة خاطبت كافة الجهات المعنية والوزارات رسميًا لاتخاذ اللازم للحيلولة لمنع هذا الظلم البين الواقع على 50 عاملًا، بعد الاستغناء عنهم بداية من شهر نوفمبر.

وأضاف خطاب، لـ"الوطن"، أن عملية الاستغناء ستتوالى إلى باقي العاملين تباعًا، لافتًا إلى أن إدارة الفندق كانت تعهدت من قبل في أكثر من مناسبة بعدم الاستغناء عن أي عامل.

وتابع: "اللجنة النقابية ستتخذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لمنع هذه المذبحة وستقف بكل ما تملك وستقدم كل الدعم اللازم بكافة أشكاله للعمال الذين تعرضوا لخطر التشريد، وفقدان أكثر من خمسين أسرة مصرية لمصدر رزقها الوحيد"، مشددًا على ضرورة وقف هذا المخطط الذي يهدف إلى ضياع حقوق العاملين والزج بهم وأسرهم إلى مصير مجهول.

الادارة تستغنى عن العمال رغم وعودها

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بفندق مريديان هيلوبوليس، أصدرت بيانًا أوضحت فيه بأنها تتابع بكل أسف قيام إدارة الفندق وبإراة منفردة دون سند باتخاذ قرار بالاستغناء عن خمسين عاملا ابتداءً من شهر نوفمبر، وسيتوالى الاستغناء عن باقي العاملين تباعًا بالرغم من تعهدها أكثر من مرة بعدم الاستغناء عن أي عامل ودون مراعاة البعد الاجتماعي واعتبارها مسألة أمن قومي، وقدمت في سبيل ذلك كل الدعم والمساندة لأصحاب الأعمال ضمانًا لحقوق العمال.

وتناشد اللجنة النقابية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة والقوى العاملة، ورؤساء مجالس إدارة بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس التدخل السريع، لاتخاذ ما يلزم لوقف هذه المذبحة ومحاسبة المسؤول عنها، ليتأكد الجميع أن مؤسسات الدولة ترعى بصدق مصالح العمل والعمال.