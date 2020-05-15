بعد تكرار أزمات القطاع.. إنشاء صندوق لدعم العاملين بالسياحة

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال لقائه برجال الأعمال وأصحاب الفنادق والمستثمرين السياحيين بشرم الشيخ، عن البدء في إجراءات إنشاء صندوق للأزمات لدعم العاملين بقطاع السياحة، نتيجة للأزمات المتكررة التي يواجهها القطاع، مؤكدا أن فكرة إنشاء الصندوق هي خطوة للتاريخ لابد من الاهتمام بها وسرعة الانتهاء منها.

كما أعلن الوزير عن الاتفاق مع البنك المركزي ليكون الضامن لقروض المستثمرين، وهي خطوة الأولى من نوعها، مما يعكس مدى مساندة الحكومة للقطاع السياحي، فضلا عن تخفيض سعر فائدة مبادرة البنك المركزي إلى 5% فقط حتى تتماشى مع الأوضاع الحالية للقطاع.

وأوضح وزير السياحة أنه حال استقرار الأوضاع برضاء السائحين، وقدرة الفنادق على الاستمرار في تطبيق الاشتراطات بكفاءة، سوف يكون ذلك داعما لفرص زيادة النسبة وتحقيق مكاسب تمهد لعودة السياحة الخارجية بعد توافر عاملين أساسيين، أولهما انضباط أرقام معدل الإصابات في مصر، وثانيهما الالتزام بالضوابط المقررة، حتى يرانا العالم بصورة جيدة، مؤكدًا إنه تلقى طلبات من سفراء بعض الدول الأجنبية باستعدادهم لتوافد السائحين إلى المناطق السياحية.