شكري: مصر وإسبانيا حلفاء في مقاومة الإرهاب والتصدي له

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيرته الإسبانية اليوم، العديد من القضايا في الإطار الإقليمي ولا سيما القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال مفاوضات مباشرة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وتزيل كل صور التوتر.

وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية بالقاهرة، أنه جرى بحث ما يحدث في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، وأهمية تضافر الجهود بين مصر واسبانيا ومصر والاتحاد والاوروبي لتحقيق الاستقرار وتعود بالنفع لشعوب المنطقة، بعيدًا عن سياسات التوسع والهيمنة وخلق حالة من التوتر التي لا تفيد، وإنما تؤدي لمزيد من عدم الاستقرار.

وأكد أن مصر وإسبانيا حلفاء في مقاومة الإرهاب والتصدي له، ونستمر في تنسيق التعاون بين البلدين، وهناك تنسيق في المحافل الدولية متطلعا في استمرار قوة العلاقة وعوائدها المباشرة على مصالح الدولتين.