"الشعب الجمهوري" يبحث دعم مرشحيه ببني سويف على المقاعد الفردية

عقد أحمد الألفي، أمين التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، لقاءً تنظيماً لأمانة الحزب في محافظة بني سويف، اليوم، حضره الدكتور جاب الله سيد أحمد القائم بأعمال أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور طارق الوكيل أمين التنظيم بالمحافظة، وكل من شريف هلال وعبدالحميد عاطف أعضاء الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب، وعدد من أعضاء أمانة المحافظة.

وتناول اللقاء، خطة دعم عدد من المرشحين، منهم محمد سيد محمد جنيدي، مرشح الحزب على المقاعد الفردية في الدائرة الثانية بمحافظة بني سويف ومقرها مركز ناصر، إضافة إلى أحمد علي عباس أبو زيد، مرشح الحزب على المقاعد الفردية في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ببا، وكذلك عبير الحلواني ممثلة الحزب والمحافظة في القائمة الوطنية من أجل مصر.

من جهته، قال أحمد الألفي أمين تنظيم الحزب خلال كلمته، إن "حزب الشعب الجمهوري كيان كبير، يعمل وفق لوائح داخلية وقواعد عمل تنظيمية لا مجال لكسرها ومن تسول له نفسه ذلك، يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية تجاهه"، مشيراً إلى أن الحزب له تواجد كبير في محافظة بني سويف سواء عن طريق قواعده الشعبية أو الأمانة الجيدة الجاري استكمال تشكيلها، أو حتى عن طريق التمثيل النيابي، فنائب رئيس الحزب وممثله في مجلس الشيوخ ينتمي إلى محافظة بني سويف.

وتابع أنَّ الحزب وقياداته وشبابه لا يعملون إلا لصالح الوطن ورفعة الحزب وتقدمه دائماً، ولا مجال أبداَ لتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة، موضحاً أنَّ محاولة بعض الشخصيات تشويه الحزب بأي الطرق الملتوية سيتمّ حيالها اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ للحزب حقه الأدبي والقانوني تجاه هؤلاء المغرضين.

وتناول "الألفي"، فخطة دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في الجولة الأولة من انتخابات مجلس النواب، مشدداَ على التزام الحزب تجاه الائتلاف الوطني والقائمة الوطنية من أجل مصر.