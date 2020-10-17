المترو: انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة مع أول أيام العام الدراسي

أكّد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، انتظام حركة القطارات، مع أول أيام العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنَّ جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحة أنَّه تمّ تجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنَّ قطارات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها، مشيراً إلى أنَّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات.

وأكد "عبدالهادي"، لـ"الوطن"، أنَّ الشركة نفذت اليوم إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المحطات، وتعقيم القطارات، وتعقيم منافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وألزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمنع انتشار الفيروس، لافتاً إلى أنَّ جميع الركاب ملتزمون بإرتداء الكمامات الطبية أثناء استقلالهم القطارات.

وأوضح "عبدالهادي"، أنَّه تمّ زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع حدوث أي زحام داخل صالات المحطات أو على أرصفة المحطات، لافتاً إلى أنَّه تمّ تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها فوراً، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات.

ونوه المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إلى أنَّ آخر مواعيد التشغيل بالمترو الساعة الثانية عشرة صباحاً، لافتا إلى أنَّه لا يوجد أي قرار رسمي بتمديد ساعات العمل، بسبب العام الدراسي الجديد، موضحاً أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل إنطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.