6 رسائل من "الصحة" للطلاب في أول يوم دراسة للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بعض النصائح المهمة للوقاية من فيرو س كورونا المستجد، خلال فترة الدراسة، إضافة إلى الخطة الوقائية التي وضعتها مع وزارة التربية والتعليم؛ لضمان عودة آمنة للطلاب في العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها يجب أن يتم السعال أو العطس فى الكزع المثنى أو فى منديل والتخلص منه فورا، وتحية الناس بتلويح الأيدي أو ايماء الرأس أو وضع اليد على القلب.

وأضافت الوزارة ضرورة غسل اليدين بالصابون والماء أو تعقيمها بمطهر كحولى وتنظيف الأسطح والاشياء التى تلمس باستمرار ومراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى امس

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى هو 105159 حالة من ضمنهم 98089 حالة تم شفاؤها، و 6099 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية