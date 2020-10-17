20 مليار جنيه.. حصيلة مخالفات التهرب الضريبى وسرقة الكهرباء فى أسبوع

كشف التقرير الأسبوعى لوزارة الداخلية عن تحقيق قطاع الأمن الاقتصادى بالوزارة عددا من الجهود الأمنية التى وجهت ضربات قاضية للمتلاعبين بالأسعار والمتهربين من الضرائب وسارقى التيار الكهربائى.

وتمثلت جهود الأجهزة الأمنية خلال الاسبوع الماضى فى ضبط 8717 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1360.308 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 271 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 104.279 طن، وضبط 122 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 128.096 طن، وضبط 70960 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 49476282 جنيه.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 1743 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط 141قضية ضرائب عامة و كشف 136 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، 249 قضية فى مجال الجمارك، و11 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 380 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ 567 حكم قضائى، 234 قضية تحرى مدين ولجان فحص، وضبط 14 قضية فى مجالات مكافحة جرائم إتجار فى النقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال ، تهريب جمركى، 11 قضية فى مجالات إختلاس المال العام والإستيلاء عليه، إحتيال مصرفى، غسل أموال، كسب غير مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 1980158281 جنيه مصرى، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

كما تم ضبط 1598 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض وأموال عامة وحيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى ضم 2 متهمين إرتكبوا واقعة "نشل".