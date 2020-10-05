خلال جولته بمسطرد..محافظ القليوبية يضبط شخصا أثناء سرقة كابلات كهرباء

ضبط اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أحد الأشخاص شرع في سرقة كابلات كهرباء، أثناء جولته، اليوم، بمسطرد التابعة لحي شرق شبرا الخيمة، لتفقد الأعمال التي تجري بطريق شركات البترول.

وعلى الفور أبلغ محافظ القليوبية الأجهزة الأمنية، ووجّه إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم لتعديه على المال العام بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، بمدينة شبرا الخيمة شملت المرور على أعمال تطوير محور مسطرد المقابل لشركات البترول، وتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشوارع أحمد عرابي و135.

تأتي الجولة في إطار جهود محافظة القليوبية لتنمية مدينة شبرا الخيمة ورفع الاشغالات وضبط المخالفات، من خلال خطة متكاملة لتطوير المدينة في مختلف القطاعات لا سيما قطاع الطرق الذي يشهد إنشاء شبكة طرق نموذجية لتيسير الحركة المرورية والقضاء على التكدسات.

رافق المحافظ في الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا والدكتور عثمان شعلان رئيس حي غرب شبرا الخيمة.