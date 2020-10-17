وزيرة الهجرة تنعى رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية بعد وفاته بكورونا

نعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الحزن والأسى، "إدموند نيكولا كاسيماتس"، رئيس الجالية اليونانية بالاسكندرية ورئيس النادي البحري اليوناني، الذي توفي اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وتقدمت وزيرة الهجرة بخالص العزاء لأبناء الجالية اليونانية، معربة عن حزنها العميق لفقد أحد الرموز العظيمة صاحب المواقف الوطنية، وآخرها دعمه بمشاركة أبناء الجالية لصندوق "تحيا مصر" وسط تداعيات أزمة كورونا المستجد، وكذلك دوره في فعاليات "إحياء الجذور" لتعميق العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني.

كما عبّر بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني، عن حزن كنيسة الإسكندرية على وفاة رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية.

وقال البطريرك في بيان له: "توفي وطني، تفاخر بهلينية الإسكندرية ومصر بشكل عام، إدموندوس كاسماتيس، وقد كان عظيم الروح والقلب".

وأضاف "أن الرئيس الراحل ختم بحضوره التاريخ الحديث للجالية اليونانية في الإسكندرية وبمساهمته العامة الكبيرة في بطريركية الإسكندرية الرسولية".

كما أعربت الجالية اليونانية في الإسكندرية أنها ستتذكر دائمًا رئيسها الذي يحظى باحترام كبير والذي لا يُنسى، إدموندوس كاسماتيس.

ويعد "نيكولا" الرئيس رقم 22 للجالية اليونانية في الإسكندرية، منذ شهر أبريل من العام 2017.

وتعد الجمعية اليونانية بالإسكندرية، أقدم جمعية خيرية فى مصر حيث أنشأت عام 1843.