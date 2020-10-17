الصين: البلدان النامية لها الأولوية في الحصول على لقاح كورونا

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن الصين تعتزم بذل الجهود، قدر استطاعتها، من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، ومنح الأولوية لاحتياجات البلدان النامية لمثل هذا اللقاح.

وأضاف وانج في مقابلة مع وكالة "شينخوا" أن المعركة العالمية ضد الفيروس لن تحقق نصرا نهائيا، إلا حينما تخلو جميع البلدان منه، لافتا إلى أن اللقاحات هي "السلاح النهائي" في التغلب على المرض، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال وانج إنه يتعين على المجتمع الدولي التعاون، مشددا على "ضرورة عدم احتكار الموارد في هذا الإطار".

وقال وانج إن الصين شاركت التسلسل الجينومي للفيروس مع منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب خلال المراحل الأولى لتفشي المرض، لتهيئة الظروف اللازمة لتطوير اللقاحات على مستوى العالم.

وأكد أن "الصين تعتزم السعي بجدية وقوة للوفاء بالتزامها نحو جعل اللقاحات منتجا عالميا عاما، متى يتم إنجاز تطويرها واستخدامها بنجاح، كما تعتزم المساهمة في إمكانية حصول البلدان النامية على اللقاحات بأسعار معقولة، ما يشمل رابطة دول جنوب شرق آسيا".

وأكد أن الصين مستعدة لمساعدة المزيد من البلدان على الحصول على اللقاحات، وشرائها بأسعار معقولة.

واقترحت مدينة جياشينج الساحلية على سكانها البالغ عددهم 4.7 مليون نسمة، الحصول على لقاح طارئ ضد الفيروس.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض المعدية في المدينة، أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما يمكنهم الحصول على استشارة للقاح من شركة "سينوفاك" الخاصة، وفقا لـ "فرانس برس".

ويوصى بهذا "اللقاح الطارئ" كأولوية للسكان الأكثر تعرضا للفيروس مثل العاملين في المجال الطبي والأشخاص الذين هم على اتصال بالعامة، وموظفي الجمارك، وحتى المسافرين الذين يتعين عليهم الذهاب إلى البلدان التي تعتبر عالية الخطورة.

ويتكوّن اللقاح من جرعتين يتم تناولهما على مرحلتين، تفصل بينهما فترة تمتد بين 14 و28 يوما بكلفة 400 يوان (51 يورو).