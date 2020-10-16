الصين تجري 10 ملايين اختبار لفيروس كورونا في 5 أيام

أجرت السلطات في مدينة تشينجداو الصينية بمقاطعة شاندونغ الشرقية أكثر من 10 ملايين اختبار لفيروس كورونا منذ يوم الاثنين، بعد اكتشاف تفشي صغير لـ "كوفيد 19" في المدينة، مع عدم وجود حالات جديدة، وفقًا لبيان على موقع لجنة الصحة في المدينة.

ووفقًا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد سكان تشينغداو الدائمين 9.49 مليون نسمة، ونحو 1.61 مليون مهاجر، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

فبعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة دون أعراض في المدينة في 11 أكتوبر، في أحد المستشفيات المحلية، نظمت السلطات على الفور تحقيقا وبائيا واسع النطاق واتخذت تدابير لمنع انتشار العدوى.

لتعلن السلطات المحلية أنه لغاية الساعة 6.00 (1.00 بتوقيت موسكو) في 16 أكتوبر، تم أخذ 10.7 مليون عينة في المدينة لوجود الحمض النووي "كوفيد 19"، وتم الحصول على 9.62 مليون نتيجة اختبار، وكلها كانت سلبية.

ومن المقرر الانتهاء من الفحوصات في الساعات القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن النتائج في الوقت المناسب.

وبشكل إجمالي وخلال تفشي الوباء في تشينغداو، تم اكتشاف 78 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، توفى فيها شخص واحد، وخرج 64 من المستشفيات، ولا يزال 13 في المؤسسات الطبية تحت إشراف المتخصصين.

كما تم تسجيل 48 ناقلة دون أعراض في المدينة، وخرج 47 منها بالفعل من الحجر الصحي، وحاليا في تشينغداو، يوجد 499 شخصا على اتصال وثيق بالمصابين في الحجر الصحي المركزي.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85646 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 11 حالة في شنجهاي و5 حالات في منغوليا الداخلية وحالتين في تيانجين وجيانغسو وقوانغدونغ وحالة واحدة في كل من فوجيان وتشونغتشينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3084 حالة غادر منها 2844 حالة المستشفيات بعد شفائهم.