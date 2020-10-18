"التضامن" تنظم حفل إتمام مشروع تطوير الحضانات اليوم

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، حفل إتمام مشروع تطوير الحضانات باالتعاون مع شركة مانفودز - ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي وقعت مع شركة ماكدونالدز مصر وجمعية خير وبركة، بروتوكول تعاون ثلاثي يضم بهدف تجديد وإعادة تأهيل مجموعة من الحضانات، التابعة لجمعيات أهلية في مختلف المناطق الأكثر احتياجاً في القاهرة.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يستهدف إتاحة كافة الفرص أمام جميع أطفال مصر نحو التمتع بخدمات تربوية مطورة حيث يعمل على منح الطفل فرص عادلة من خلال توفير مناخ عام ملائم للتعلم بالإضافة إلى الرعاية الصحية والتربوية اللازمة وبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التابعة لمجلس الوزراء، وافقت على عودة فتح الحضانات، وحددت اشتراطات لعملية الفتح التزاما بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة الأطفال ، منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى ، تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي ، تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ، منع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ، يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة ، إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين ، الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال ، تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد، وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية ، التوعية المستمرة للأطفال بأهمية التباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد ، السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون).