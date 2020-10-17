إصابة وزيرة الخارجية البلجيكية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويليامز، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "ويليامز" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نتيجة كشف كوفيد-19 الخاصة بي إيجابية.. العدوى في الأغلب جاءت من داخل دائرة العائلة نظرًا للاحتياطات المُتخذة خارج المنزل".

وعزلت "ويليامز" نفسها بداية من أمس الجمعة، بعد ظهور أعراض عدوى فيروس كورونا عليها، لكنها يوم 12 أكتوبر الجاري، حضرت اجتماعا وجها لوجه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.