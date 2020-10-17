مصادر: عقوبة الممتنع عن التصالح في مخالفات البناء قد تصل إلى الحبس

كشفت مصادر مسؤولة، أن باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأن من يتخلف عن تقديم طلب التصالح عن مخالفته في الموعد المحدد سيتعرض لعقوبة قطع المرافق والغرامة والإزالة، وقد يصل الأمر للحبس.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن الفترة الراهنة فرصة لكل مخالف لأن يسعى لتقنين وضعه ويتصالح بشأن مخالفة البناء حتى لايتعرض لأي عقوبة فيما بعد، مؤكدة أن هناك إقبال من قبل المواطنين على التصالح، حيث اقترب عدد طلبات التصالح من 2 مليون طلب بمختلف المحافظات، وعلى رأسه البحيرة والمنوفية والقليوبية والشرقية.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد، والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والعربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

وقال الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية، ان الحملات مستمرة للتأكّد من غلق أي سنتر تعليمي مفتوح، داعيًا أولياء الأمور والطلاب إلى الإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركز من غلق وتشميع وتحرير محضر ضد المخالف، لافتًا إلى أنَّه لن يسمح بتشغيل مراكز دروس خصوصية حفاظًا على سلامة الطلاب فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020.

وأشار إلى وجود تكثيف حملات من قبل الأحياء بمعاونة الشرطة للتصدي لأي محاولات لفتح السناتر، مؤكّدًا أنَّ وزارة التعليم تجري عدة إجراءات للحفاظ على دور المدرسة في إطار خطة تطوير التعليم وتقديم كل ما يحتاجه الطالب للاستغناء عن تلك المراكز.

كما كلف شعراوي، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس والمنشآت التعليمية والفصول قبل بدء العام الدراسي، وذلك في إطار الإستعداد للعام الدراسى الجديد والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات للتجهيز والاستعداد لبدء العام الدراسي.