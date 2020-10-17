مدرسة عفيفي مطر الثانوية.. حلم "شاعر الأرض" يتحقق في أول يوم دراسة

أخيرا يتحقق حلم "شاعر الأرض" محمد عفيفي مطر، وتزامنا مع انطلاق أول يوم للدراسة بالمدارس، وأول يوم عمل لها، انتظمت الدراسة بمدرسة الشاعر محمد عفيفي مطر الثانوية المشتركة، بقرية "رملة الأنجب" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعد عشر سنوات من رحيل الشاعر الكبير، الذي تبرع بالأرض لبناء أول مدرسة ثانوية بمسقط رأسه.

واستقبلت مدرسة الشاعر محمد عفيفي مطر، اليوم، ما يزيد على 400 طالب وطالبة من صفوف التعليم الثانوي الثلاث من قرية رملة الأنجب، والقرى المجاورة لها، وعبر الناقد الفني هشام قنديل، شقيق زوجة الشاعر عفيفي مطر، عن سعادة الأسرة ببدء انتظام العمل بالمدرسة، "جميعنا سعداء بتحقيق حلم الشاعر عفيفي مطر ببناء مدرسة ثانوية على أرضه، التي أوصى بالتبرع بها لبناء المدرسة".

وكان الشاعر عفيفي مطر (1935- 2010)، أوصى بأن يتمّ اقتطاع 18 قيراطًا من أرضه التي اشتراها من ماله الخاص لبناء مدرسة ثانوية، حتى لا يكابد فتيان وفتيات قريته السفر إلى القرى المجاورة، لإكمال تعليمهم بالمرحلة الثانوية، كما تبرع رجال القرية الأفاضل، بمساحة 4 قراريط لتصبح توسعة المدرسة بمبنى ثانٍ ممكنة مستقبلا.

وأضاف "قنديل" لـ"الوطن"، الشاعر لم يشترط أن تكون الأرض باسمه، لكننا حرصنا على أن تكون المدرسة باسم عفيفي مطر، مشيرا إلى أن يكون اسم المدرسة اسم شاعر فهو انتصار للشعر والقصيدة وللشاعر شخصيا"، كاشفا أن في الفترة المقبلة، من المقرر اطلاق حفل تدشين لتمثال عفيفي مطر بالمدرسة، الذى نفذه الفنان طارق الكومي، وسيكون ذلك بحضور محافظ المنوفية.

وعن دور المدرسة، قال مصدر مسؤول بالمدرسة: المدرسة تخدم وحدة محلية كاملة بالمنوفية، تستقبل الطلاب من القرية - كأول مدرسة ثانوي للبنين والبنات فى القرية- كما تخدم المدرسة أيضا القرى المحيطة بها، بعد أن كان أبناء المدرسة يتكبدون عناء الذهاب إلى مدارس بعيدة في أشمون، والمحافظ خفض مجموعة المدرسة درجة، ليسمح باستقبال مزيد من الطلاب.

وأشار المصدر: استقبلنا ما يزيد على 400 طالب وطالبة من الصفوف الثلاثة، كثافة الفصول 25 طالب فالمدرسة نموذجية ومجهزة بشكل جيد جدا وتضم المدرسة 17 فصلا دراسيا، كما تضم ملعبا ومعامل ومكتبة، وننتظر تزويد المكتبة بمجموعة من الكتب حيث يوجد بالمدرسة مكتبة كبيرة تليق باسم الشاعر الكبير.

وعن الإجراءات الاحترازية من كورونا، قال: تم استقبال الطلاب من الصفوف الثلاثة كاملة في أول يوم للدراسة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بشكل كامل، لافتا إلى أن هناك كاشف حرارى، وغرفة عزل، ومع توفير كل المنظفات بدورات المياه، مع التزام الطلاب والمدرسين باراتداء الكمامات بالكامل، بالإضافة إلى توفير الملصقات التوعوية.

وتابع: بصدد الانتهاء من تجهيز البنية الإلكترونية للمدرسة، الأرضية مجهزة، ومن المقرر أن يقوم مركز التطوير التكنولوجى بالانتهاء من هذه المهمة قريبا، لافتا إلى أن الانترنت الخاص بالمدرسة، يعمل حاليا، مما يمكن الطلاب من استخدام التابلت، لحين اكتمال البنية الإلكترونية.