المطرب العالمي Akon بطل فيلم موسيقي عربي

يستعد مطرب الراب الشهير Akon للمشاركة في فيلم موسيقي عربي سيكون من بطولته خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد المنتج ورجل الأعمال الشهير أنس الدبساوي مع المطرب Akon للمشاركة في بطولة فيلم "ميوزيكال" وكشف فى بيان أنه سيشارك فيه أيضا الفنان الكوميدي السعودي ناصر القصبي ومجموعة من أبرز النجوم.

ومن المنتظر أن يشارك في العمل مجموعة من النجوم والفنانين العرب وتحديدا من مصر، وسيتم الإعلان قريبا عن أبطال العمل خلال الايام القليلة المقبلة.

إيكون ولد في 1973، سانت لويس هو مغن، كاتب اغان، مغني راب، منتج اغان، ورجل أعمال أمريكي الجنسية وسنغالي الأصل، ومن أنجح مغني الـ R&B في القرن الواحد والعشرين، وإجمالي دخله ما يصل إلى 30 مليون دولار وفقا لمجلة فوربس،ارتفع إلى مكانة بارزة في عام 2004 عندما نزل أول ألبوم فردي له وهو Locke up

كان akon، قد شارك من قبل مع الفنان تامر حسني في كليب Welcome to the life، قال الفنان تامر حسني، عن تلك الاغنية إنه كان يتوقع نجاح الأغنية، لأنه بذل فيها مجهودًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه حاول خلال الثلاثة أعوام الأخيرة الغناء مع مطرب أجنبي، "إلا أن كثيرًا عارضوني في الفكرة".

وأشار حسني إلى أنه يعذر من عارضوه في الفكرة، بسبب تغيير المطربين العرب في محتوى أغنياتهم، وتقليدهم للغرب، مضيفًا: "فيه ناس كتير بتحاول تتنازل عن عادتها، ولكني صممت على فكرتي، واستطعت التأثير على أيكون أن يغني بالعربية، في كليب Welcome to the life".