موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نادي خيتافي ضد برشلونة، التي تجمعهما الليلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "لا ليجا".

موعد مباراة خيتافي ضد برشلونة

وتنطلق مباراة خيتافي ضد برشلونة على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة خيتافي ضد برشلونة

ويمكن مشاهدة مباراة خيتافي ضد برشلونة فور انطلاقها، عبر قناة "بي إن سبورتس 1، و3" بتعليق يوسف سيف.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط متأخرًا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الجدول، بينما يستقر خيتافي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط أيضًا.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

ويبدأ بيكيه وديست وروبيرتو بجانب الفرنسي لونجليه العائد من الإيقاف في الدفاع، وسيتواجد خلفهم نيتو في حراسة المرمى، وأمامهم محوري وسط هما بوسكيتس ودي يونج، وسيتكون الهجوم من كوتينيو وجريزمان وفاتي وميسي.

نيتو

سيرجينيو ديست - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - أنطوان جريزمان

ليونيل ميسي

ويستمر غياب الحارس مارك أندريه تير شتيجن عن برشلونة بداعي الإصابة، ويغيب أيضًا جوردي ألبا لنفس السبب، لكن سيعود لصفوف الكتلان لونجليه بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد إشبيلية لحصوله على البطاقة الصفراء.

التشكيل المتوقع لفريق خيتافي

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بطريقة 4-4-2 وتشكيل:

دافيد سوريا

ماتياس أوليفييرا - تشابيير إتشييتا - دجيني داكونام - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري - ألان نيوم

خاومي ماتا - كوتشو هيرنانديز