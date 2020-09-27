موعد مباراة برشلونة ضد فياريال والقنوات الناقلة لها

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد فياريال، في مواجهة قوية تجمع بينهما على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال

تقام مباراة برشلونة وفياريال على ملعب "كامب نو"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورت hd3، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لنادي برشلونة

ومن المنتظر أن يبدأ رونالد كومان، مباراته الرسمية الأولى مع برشلونة في الدوري الإسباني، بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: نيتو.

في الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، كليمون لونجليه، سيرجي روبيرتو.

في الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، ميراليم بيانيتش.

في الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، فيليبي كوتينيو.

التشكيل المتوقع لنادي فياريال

من المتوقع أن يعتمد أوناي إيمري المدير الفني لفريق فيا ريال على التشكيل التالي: سيرخيو أسينخو، ألفونسو بيدرازا، باو توريس، راؤول ألبيول، ماريو جاسبر، موي جوميز، فرانسيس كوكلان، داني باريخو - صامويل شوكويزي، باكو ألكاسير، جيرارد مورينو.