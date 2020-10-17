فنانون يجمعون توقيعات لثني نقيبهم عن الاستقالة.. و"زكي": لم أستقل

اشتعلت أروقة نقابة المهن التمثيلية خلال الساعات الماضية، بعد أن تداولت أخبار حول استقالة الفنان أشرف زكي من منصبه بسبب الظروف الصحية الصعبة التي كان مر بها خلال الأسابيع الماضية، ودخل على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية بالقلب.

من جابنه، نفى أشرف زكي لـ"الوطن" خبر الاستقالة، وقال إنه ملتزم بجميع مهامه كنقيب للفنانين، مشيرًا إلى أنه سيبتعد عن العمل النقابي خلال موعد انعقاد الجمعية العمومية في شهر ديسمبر المقبل، ولن يترشح في الدورة الجديدة.

ورغم نفي "زكي" لفكرة الاستقالة، الا أن هناك ما يقرب من 50 فنانًا قرر جمع توقيعات عبر المنصات الإلكترونية لرفض استقالة النقيب، وأعلنوا ودعمهم بالتأييد والاستمرار فى موقعه.

وشملت أسماء الموقعين كلًا من:

1- إيهاب فهمي.

2- محمود عامر.

3- أحمد البدري.

4- حمدي أبو العلا.

5- رفعت ريان.

6 - جلال العشري.

7- جلال الهجرسي.

8- إيهاب مبروك.

9- لاشين لاشين.

10- محمد عبده.

11- محمد الحديدي.

12- محمود كامل.

13- محمد إسماعيل.

14- حسن فاروق.

15- سعاد الهواري.

16- محمد أبو الفتح.

17 الفنان احمد خليفه

18- كمال خضر.

19- هند فتحي.

20- اسعيد صديق.

21- باسم بطرس.

22- محمد سعيد عبودة.

23 الفنان سعيد عزام

24- إيمان حمدي.

25- فاتن الحلو.

26- محمد الأحمدي.

27- أحمد فاروق.

28- شاديه حسني.

29- ياسر عزت.

30- مروة نصير.

31- أشرف أحمد حسين.

32- أسماء عبد الحميد.

33- أحمد وفيق.

34- ماهر سليم.

35- رضا حسانيين.

36- عادل عثمان.

37- سيد حسين.

38- نديم شوفى حجاب.

39- نهاد شاكر.

40- محمد لبيب.

41- عبد الحميد حسني.

42- محمد شبرازوي.

43- مروة عبد الله.

44- أشرف فؤاد.

45- حسام حسانيين.

46- سامح بسيوني.

47- خالد محروس.

48- نيڤين رفعت.