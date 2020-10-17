الأكبر سنا.. جلال هريدي مرشحا لرئاسة أولى جلسات "الشيوخ" بعد تعيينه

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 590 لسنة 2020، بتعيين بعض الشخصيات العامة والسياسية بمجلس الشيوخ، وجاء من بين هذه الأسماء، الفريق جلال محمود فهمي الهريدي، مؤسس ورئيس حزب حماة الوطن، والذي من المرجح أن يتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، حيث إنه من مواليد 5 سبتمبر عام 1930.

محطات في حياة جلال هريدي

العديد من المعارك خاضها جلال هريدي، سواء في مصر أو الوطن العربي، وكان أصغر قائد بالجيش المصري، وتلقى تدريبات الصاعقة بـ"مدرسة المشاة الأمريكية" عندما كان برتبة نقيب، وقام بعرض أمر تشكيل سلاح الصاعقة على القيادة العليا للقوات المسلحة وتمت الموافقة عليه، واستمرت نجاحات سلاح الصاعقة على المستوى العربي باليمن وسوريا وأيضا حرب الاستنزاف.

هريدي كان الضابط الوحيد في تاريخ الجيش المصري الذي يذاع خبر إحالته للمعاش بالراديو، وغاب طويلا عن الأنظار، حتى ظهر في احتفالات حرب أكتوبر عام 2012، وتم تكريمه بمنحه رتبة فريق فخري ونوطا للتكريم.

وفى يونيو 2013، تقدم الفريق هريدي ومعه مجموعة من الضباط المتقاعدين بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب، لتدشين حزب سياسي وهو "حماة وطن".

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

شروط استمرار عضوية مجلس الشيوخ

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وطبقا لنص المادة 28 من مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5.ـ أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ونصت المادة (29) من القانون علي :"يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".