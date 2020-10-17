صور.. انتهاء استعدادات مجلس الشيوخ تمهيدا لاستقبال الأعضاء غدا

انتهى مجلس الشيوخ من استعدادات استقبال الأعضاء من النواب الجدد، ووضع اللمسات الأخيرة اليوم، بعد انتهاء التجديدات التي استغرقت أكثر من شهرين تمّ خلالها تجديد القاعة الرئيسية للمجلس والممرات، إضافة إلى تجديد البهو الخاص بالمجلس، وتمّ إعادة وتجديد استراحة النواب "الباسيو"، وتجديده، حيث تمّ تحويله منذ إلغاء مجلس الشورى الأسبق إلى مركز صحفي لمحرري البرلمان، وتمّ إعادة "الباسيو" إلى سابق عهده حيث أعيد الى طابعه الأول.

وتمّ بسط فرش جديد سواء بالطرقات المؤدية للقاعات وأبرزها قاعة الدستور والهيئات البرلمانية وفي الدور الثاني ايضا تم اعداد القاعات بمبنى الري، إضافة الى مكاتب اللجان النوعية وقاعات الاستقبال والاجتماعات الرئيسية، مع تجديد البوابة الرئيسية لـ"الشيوخ" المطلة على القصر العيني والمعروفة ببوابة "7"، وتغيير اللافتة إلى اسم مجلس الشيوخ بدلًا من مسمى مجلس النواب.

كما انتهت الأمانة العامة للشيوخ من الاستعدادات لمراسم الاستقبال للنواب وإعداد لجنة استقبال النواب المنعينين والتي تولت استخراج كارنيهات العضوية وتسجيل بيانات النواب من التاسعة صباحًا، وقبل بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تنتهي كل الإجراءات، ويتمّ تخصيص "بلكون" القاعة الرئيسيسة للصحفيين بالدور الثاني لمتابعة الجلسة.

بينما تمّ تخصيص شرفتي الصحفيين على يمين ويسار القاعة للنواب، وذلك لتفعيل التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المجلس، للوقاية من فيروس كورونا واتخذ المجلس كل الإجراءات الاحترازية والصحية بداية من تحقيق التباعد الاجتماعي، وتوفير الكمامات الطبية، إضافة إلى تطهير المجلس وتوزيع الكحول على كل رواد المجلس من النواب والعاملين والموظفين والصحفيين.

وتبدأ الجلسة العامة، وفق القرار الجمهوري في الثانية عشر من ظهر الغد برئاسة رئيس السن، وهو أكبر الأعضاء سنًا تحدده الأمانة العامة بعد صدور القرار الجمهوري بالمعنين.

ويبدأ الأعضاء أداء القسم الدستوري، ثم تبدأ الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس المجلس ثم الوكيلين بعد انتخاب رئيس المجلس.