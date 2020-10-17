سفير مصر في إسبانيا: علاقاتنا متوافقة ولدينا تنسيق سياسي ووزاري

قال السفير عمر سليم، سفير مصر في إسبانيا، إن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات جيدة منذ سنوات عدة وتشهد كافة أطر وسبل التعاون، وليست متوقفة على التنسيق السياسي والوزاري، ولكن التنسيق يشمل كافة المجالات.

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك تعاونا قويا ومشتركا بين مصر وإسبانيا، كما أن هناك مجموعة من الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين التي تساعد في التعاون بين البلدين، موضحا أن اليوم تم توقيع اتفاقية تفاهم للتشاور السياسي المنتظم بين الدولتين، حيث إن التحول السياسي والتبادل التجاري بين مصر وإسبانيا ارتفع بشكل مطرد حتى وصل لـ2.5 مليار يورو سنويا، وهناك تعادل بنسبة كبيرة في الصادرات والواردات بين مصر وإسبانيا.

وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري بين البلدين متميز، ولإسبانيا استثمارات في مصر في مجالي الغاز وتوليد الطاقة المتجددة وكذا تحلية مياه البحر على البحر المتوسط، كما يوجد بعض الشركات الإسبانية التي تعمل حاليا في تطوير السكة الحديد: "هنشوف طفرة في السكة الحديد المصرية عبر استخدام التكنولوجيا المتطوره للغاية، وهو شق هام لأن إسبانيا تتميز بالنقل واستخدام أمثل للسكك الحديدية"، مشيرا إلى أن إسبانيا تمتلك صوتا قويا ومؤثرا كما تحرص دائما على علاقات التعاون والتشاور المستمر مع مصر، ولديهم تفهم جيد لحقيقة الأوضاع في مصر، كما أنهم لديهم تقدير لرؤية مصر في كيفية حل النزاعات للمشكلات الموجودة في المتوسط أو شرق المتوسط.

وتابع: "أحد أسباب الزيارة هو الاستماع إلى تقييم مصر لسبل المضي قدما لحل تلك المشكلات وبؤر النزاعات سواء في الملف الليبي والسوري وعملية السلام، كما اهتمت لسماع وجهة نظر مصر في أزمة سد النهضة".