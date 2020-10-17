اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان: درسنا استراتيجيات تجارب 35 دولة

قال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وهي لجنة تضم عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وأضاف "جمال الدين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لنبى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أحد التكليفات المطلوبة من اللجنة، هو إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، حيث بدأت اللجنة مهامها منذ أوائل العام الجاري، وعكفت على وضع اللبنات للتعامل مع ملف حقوق الإنسان من كافة روافده بصورة متوازنة.

وأوضح أنه خلال تمثيل مصر أمام لجنة حقوق الإنسان في جينيف برئاسة وزير العدل عمر مروان، واستلمت مصر عددا من التوصيات، وتعمل على تطبيقها: "دي نقطة البداية اللي بعدها عملها أوراق التحليل والتقديم وأوراق خلفية، وسياسات لحد ما عملنا مسودة أولية، تم عرضها على الهيئة الاستشارية المكونة من 25 من الشخصيات العامة، وكبار القضاة".

وأكد أنه تم الاستماع إلى كل الملاحظات والتوصيات، وسيتم أخذ ذلك في موضع الاعتبار، في تنقيح تلك المسودة، وفي النهاية سيتم عرضها أمام اللجنة العليا لحقوق الإنسان، حتى تطلع عليها الجهات المعنية، وتتدارسها وفق الأولويات الوطنية والمحددات.

ولفت إلى أن الأهم حاليا، هو جودة تلك الاستراتيجية، ولحين الانتهاء من المشاورات وإقرار المسودة، يجب الاهتمام بالجودة حتى يصل إلى كونه مشروع: "لازم تطلع على نار هادية علشان تكون قابلة للتطبيق، وعندنا جداول للأهداف الرئيسية والفرعية، ومؤشرات الأداء، والجدول الزمني للتنفيذ".

وتابع: "هي خارطة طريق ورؤية مصرية ذاتية، لما نريده لمصر في المستقبل القريب، ودي أول استراتيجية، ولن تكون الأخيرة، وهو مسار اتفقنا عليه، وسيتم تنفيذه في خطط متتالية مثل باقي الدول، ودرسنا استراتيجيات تجارب 35 دولة، ونرتب لعقد 9 جلسات استماع في المحافظات المختلفة للتشاور حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".