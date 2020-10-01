"أساسيات حقوق الإنسان" برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بكفر الشيخ

نظمت إدارة التدريب الإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، برنامجًا تدريبيًا، اليوم، بعنوان "أساسيات حقوق الإنسان لصالح الكوادر الحكومية" بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان، لرفع كفاءة العاملين بالوحدات التابعة لها ودعم دور وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

جاء تنظيم البرنامج التدريبي بإشراف كريم السماحي، مدير التدريب الإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ووسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، بمشاركة 15 من ممثلي الوحدة بمجالس ومدن المحافظة، واستمر البرنامج 3 أيام ،حاضر فيه نخبة من الكوادر المتخصصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالبرنامج التدريبي، لرفع كفاءة العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة، مؤكداً أن البرنامج تناول توثيق معارف المتدربين حول المفاهيم والمصطلحات الأساسية لحقوق الانسان، والإتفاقيات المنظمة لها، بالإضافة إلى التعريف بحقوق الإنسان في الدستور المصري وأهداف مصر في التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسئولون وأعضاء إدارة التدريب الإداري بديوان عام المحافظة، ووحدة حقوق الإنسان وفروعها بالمجالس والمدن في دعم خدمات المواطنين وتذليل العقبات أمامهم عند تلقى خدماتهم داخل أي ديوان حكومي.

وأضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن البرنامج عرض آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان في معالجة الشكاوى وكيفية تقديم الشكاوى من خلال الحضور الشخصي والبريد أو الفاكس والبريد الإلكتروني والإتصال الهاتفي، كما جرى عرض إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمساواة في الدستور والقانون والسعي لتطور المرأة وتقدمها وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة.

وأكد كريم السماحي ،مدير التدريب الإداري بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن البرنامج يأتي في إطار تفعيل مشاركة المحافظة في أجندات التدريب بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، للاستفادة من المتخصصين في كافة المجالات من الكوادر المتخصصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضافت "وسام وهدان" مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، أن التدريب يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على آليات عمل الوحدة والوحدات الفرعية ونشر ثقافة حقوق الانسان، بما ينعكس على آداء ممثلي الوحدة بمراكز ومدن المحافظة من خلال دعمهم في أداء دورهم بفاعلية وكفاءة.

حاضر في التدريب كل من رضا عبدالعزيز، مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجمال حامد بركات، مدير إدارة وحدة الفرع بالمجلس، وإسلام حلمي شلبي، مدير إدارة العلاقات الخارجية بالمجلس، ونبيل عبد المحسن شلبي، مستشار المجلس ومدير إدارة الشكاوى بالمجلس، والمتدربين، والمسئولين بإدارة التدريب وحقوق الإنسان.