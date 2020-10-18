قاتل مشعوذة قنا يعترف: دي في مقام أمي بس كانت بتخلي تعابين تجري ورايا

"كنت بشوف تعبان بيجرى ورايا بالليل تعبان اسود وكبير وبعين واحدة".. متلعثما ومرعوبا، استهل "ياسر.ف" 35 عاما، اعترافاته بقتل قريبته الستينية "شربات.س"، بطعنات سكين داخل منزلها عقابا لها على تخريب حياته بأعمال السحر والشعوذة.

وقال ياسر فى التحقيقات إن المجنى عليها دمرت حياته: "خربت بيتى وخلتنى عايش زى المجانين"، مشيرا إلى أنه كان يعتبرها مثل والدته: "كنت بعاملها زى أمى" وأنه كان يعانى كوابيس وتأزم علاقاته مع أسرته وزوجته، وأنه همَّ في بعض الأوقات بقتل زوجته.

وأوضح المتهم أنه كان يرى كابوسا دائما في مناماته حيث كان يرى ثعبانا أسود ضخما بعين واحدة يخرج من زاوية بالحجرة ويقترب منه لالتهامه فينهض من نومه مذعورا ويجرى فى الشوارع بلا وعى.

"آخر حد كنت أتوقع إنه يعمل كده خالتى شربات" مشيرا إلى أنه تأكد من خلال أحد المشايخ أنها قامت بأعمال سحر له لتخريب حياته وأنها دفنتها فى مقابر القرية فقام بمواجهتها فاعترفت له: "دا أنا بحميك".

وأشار المتهم إلى أنه عندما سمع اعترافها وتأكد أن تعذب لنحو عامين بسبب أعمالها، لم يتمالك نفسه وأمسك سكينا وانهال عليها بالطعنات حتى فارقت الحياة.

وكشفت التحريات أن المتهم عامل وقام بقتل إحدى قريباته التي تعمل ربة منزل، وذلك بزعم أنها كانت تسحر له وتقوم ببعض الأعمال والسحر له لتخريب حياته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام وتم القبض على المتهم.

كان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد قد تلقى إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بمقتل "شربات.ش" 62 عاما، ربة منزل، مصابة بعدة طعنات نافذة بالصدر أودت بحياتها في الحال، وذكرت تحريات ، قيام " ياسر ف" أحد أقارب المجنى عليها بارتكاب الواقعة والقبض عليه اعترف بارتكاب الواقعة لكونها دائمة عمل الأعمال والسحر له وتسببت في تخريب حياته.