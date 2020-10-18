بنك فيصل الإسلامي يفتتح مقره الدائم في الإسكندرية

قام بنك فيصل الإسلامى المصرى بافتتاح فرع الأزاريطة بعد الانتهاء من أعمال تطويره، وفقاً لأحدث الأساليب الإنشائية والتصميمات الراقية ذات المستوى الرفيع.

ومن جانبه، أوضح عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، أن مبنى فرع الإسكندرية يُعد صرحاً وقيمة تاريخية، لذا فقد تم تحديثه وتطويره بأسلوب عصرى مع المحافظة عليه كتراث، كما تم تزويده بأحدث وسائل الاتصال والتأمين والتجهيزات التقنية والمراقبة الفعالة المتبعة فى كبرى المؤسسات المصرفية، ويُتيح الفرع بوضعه الجديد تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بأحدث التقنيات، وبمستوى يليق بمكانة البنك كرائد للصيرفة الإسلامية داخل السوق المصرية. وتابع: «هذا التطور يسهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنك بمختلف الفئات من أجل دعم مبدأ الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتفعيله وتطويره، ورغم أن شبكة فروع البنك وصارفاته الآلية أصبحت تغطى كافة المحافظات، فإن الشهور القليلة المقبلة سوف تشهد افتتاح فروع جديدة فى مناطق الشيخ زايد والمقطم بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى شبين الكوم وكفر الشيخ».

يأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة واستراتيجية بنك فيصل الإسلامى التوسعية، التى تهدف بشكل أساسى إلى تطوير فروع البنك داخل البلاد والوصول بها إلى مكانة تليق بمستوى البنك وعملائه.